Международная платежная система Visa с 1 апреля снижает комиссию по приему карт в общественном транспорте, для некоторых платежей — вплоть до трех раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Visa.

«С 1 апреля 2019 по картам Visa будет понижена комиссия, уплачиваемая эквайерами платежной системе за обработку трансакций в решениях по приему карт на транспорте. По некоторым размерам платежей — вплоть до трех раз. Данное изменение обусловлено превалирующим количеством микроплатежей на общественном транспорте и будет стимулировать дальнейшее развитие безналичных платежей», — сообщили в Visa.

Опрошенные информагентством эксперты ожидают, что для пассажиров проезд дешевле не станет, но зато появится больше автобусов и троллейбусов, где можно будет расплатиться картой.



Вице-премьер Дмитрий Козак 1 марта провел совещание по вопросам регулирования эквайринга. По его итогам ведомствам и отраслевым союзам было поручено до 20 марта представить в правительство РФ предложения о дифференциации тарифов эквайринга. Банк России на прошлой неделе сообщил, что направил правительству предложения участников рынка по комиссиям при покупке социально значимых товаров и услуг, автомобилей и недвижимости.