Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц для повышения безопасности граждан. Пилотный проект по внедрению такой разработки планирует запустить концерн «Калашников». В Минстрое назвали перспективным использование биометрии в девелопменте, но препятствием для ее повсеместного появления может стать стоимость услуги и желание покупателей квартир сохранить приватность, сообщают «Известия».

По словам гендиректора концерна «Калашников» Владимира Дмитриева, обсуждение проекта ведется с Минстроем, идет поиск интересантов среди девелоперов. На начальном этапе может использоваться система датчиков, размещенных на территории вокруг строящегося объекта, что позволит избавиться от лишних заборов и сократить число охранников. В дальнейшем система может начать работать на территории построенного жилого комплекса для распознавания людей и машин.

Чтобы внедрить технологию распознавания лиц и автомобилей, «Калашников» может запустить эксперимент при участии предприятия, которое будет готово к нему для сокращения издержек, связанных с безопасностью объекта.

Как сообщили «Известиям» в Минстрое, ведомство поддерживает внедрение передовых технологий, которые могут положительно влиять на жизнь людей.

Перед массовым использованием эта технология пройдет через промежуточные этапы, «требующие переформатирования в том числе законодательства», прокомментировали в «Ростелекоме» и добавили, что полноценный переход на Face ID оценивается в перспективе трех — пяти лет.

По словам руководителя коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Дениса Фролова, сегодня собственники имеют право устанавливать любые системы контроля доступа в дом для усиления безопасности, но пока нет ясности, кто будет собирать эту информацию.

Собранная таким образом информация относится к персональным данным, и для ее использования требуется корректировка законодательства, которое определило бы единый порядок ее обработки и использования через системы видеонаблюдения, а также порядок и круг лиц, имеющих право доступа к ней, пояснили в Минстрое.

При этом опрошенные «Известиями» девелоперы сходятся во мнении, что подобные системы не смогут заменить собой охрану и забор. Но сегодня граждане не готовы делиться личной информацией и становиться объектами какого-либо сканирования. Понадобится достаточно времени, чтобы изменить отношение покупателей жилья к такой технологии.

Основные затраты на внедрение новых технологий будут заложены в стоимость квадратного метра, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее мнению, на начальном этапе биометрия должна использоваться для повышения уровня безопасности. Впоследствии эту технологию можно использовать для дистанционного управления ресурсами: счетчиками, температурой и различными опциями «умного дома».