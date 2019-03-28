В Татарстане самозанятых подключили к республиканской биржевой площадке Агентства по государственному заказу. Ресурс дает доступ к рынку поставок товаров, работ и услуг для регулируемых заказчиков. В настоящий момент самозанятым предпринимателям доступно 128 предложений площадки.

Как сообщает TatCenter , ресурс направлен на упрощение работы в поиске новых заказов. Через него можно зарегистрироваться онлайн, ознакомиться с перечнем предложений, добавить товары, работы и услуги.

«Самозанятые смогут принимать заказы через единую биржевую площадку благодаря чему им не придется тратить время на рассылку коммерческих предложений и заниматься «холодными звонками». Это поможет сделать предпринимательскую деятельность более результативной», — считает гендиректор АО «Агентства по государственному заказу РТ Яков Геллер.