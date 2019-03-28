В Татарстане разработали упрощенные нормы СанПиН для самозанятых кондитеров. Правила поддержал республиканский Роспотребнадзор, они находятся на рассмотрении федерального ведомства.

Как сообщает TatCenter , домашним кондитерам, по предложенным правилам, не нужно вести журналы учета, указывать в маркировке готовой продукции пищевую и энергетическую ценность, сертификация продукции — добровольная. Однако самозанятые кондитеры должны соблюдать основные требования к работе с пищевой продукцией.

«Мы видим, что самозанятые кондитеры заинтересованы в добросовестной работе, им важно понимать, как правильно и безопасно работать, но соответствовать текущим нормам СанПиНа самозанятые не могут. Информация сложная и слишком объемная: перед тем, как сформулировать свод правил для «домашних» кондитеров, мы изучили порядка 600 страниц, выделили наиболее важные СанПиНы и уже совместно с кондитерами составили список требований — адекватных и выполнимых. Сегодня это беспрецедентная практика сотрудничества государства и бизнеса», — сообщила главный эксперт Совета по предпринимательству Венера Камалова.