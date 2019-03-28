Правила находятся на рассмотрении федерального Роспотребнадзора.
В Татарстане разработали упрощенные нормы СанПиН для самозанятых кондитеров. Правила поддержал республиканский Роспотребнадзор, они находятся на рассмотрении федерального ведомства.
Как сообщает TatCenter, домашним кондитерам, по предложенным правилам, не нужно вести журналы учета, указывать в маркировке готовой продукции пищевую и энергетическую ценность, сертификация продукции — добровольная. Однако самозанятые кондитеры должны соблюдать основные требования к работе с пищевой продукцией.
«Мы видим, что самозанятые кондитеры заинтересованы в добросовестной работе, им важно понимать, как правильно и безопасно работать, но соответствовать текущим нормам СанПиНа самозанятые не могут. Информация сложная и слишком объемная: перед тем, как сформулировать свод правил для «домашних» кондитеров, мы изучили порядка 600 страниц, выделили наиболее важные СанПиНы и уже совместно с кондитерами составили список требований — адекватных и выполнимых. Сегодня это беспрецедентная практика сотрудничества государства и бизнеса», — сообщила главный эксперт Совета по предпринимательству Венера Камалова.
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