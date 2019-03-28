16 апреля 2019 года в Event-холле «ИнфоПространство» (Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 4) пройдет IX Международная конференция «Мобильные финансы 2019» (MobiFinance-2019). Организаторами конференции выступают Ассоциация российских банков, компания «АйФин Медиа».

В конференции примут участие представители государственных органов, банков, операторов сотовой связи, платежных систем, систем мобильных платежей, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент- и сервис-провайдеров.

Тематика конференции:

Мобильные финансовые услуги в России – состояние и перспективы развития. Основные тенденции и тренды 2019 года.

Анализ развития различных сегментов рынка: мобильный банкинг, мобильная коммерция, мобильные платежи и переводы, мобильный трейдинг, бесконтактные мобильные платежи, мобильные информационные финансовые сервисы и т. д.

Современные технологии, оборудование и сервисы, необходимые для создания и предоставления мобильных финансовых услуг.

Основную аудиторию конференции составляют представители банков, финансовых компаний и сотовых операторов, активно развивающие мобильные финансовые услуги и мобильную коммерцию в России. Руководители организаций, IT и бизнес-подразделений, ответственные за развитие услуг и за работу с клиентами, руководители продуктовых и бизнес подразделений. Количество посетителей – 250-300. 80% из них – представители банков. Более 40% – руководители высшего и старшего звена.

Участие 2-х представителей от банков, финансовых компаний и сотовых операторов – бесплатное (при условии предварительной регистрации). Для всех представителей других структур и частных лиц стоимость участия – 15 тыс. рублей (при оплате до 31.03.2019).

Конференция «Мобильные финансы 2019» предоставляет уникальные возможности для тех компаний, которые развивают и предлагают на отечественном рынке современные технологии и сервисы для организации мобильных финансовых услуг, включая услуги мобильного банкинга, мобильных платежей и т.д.