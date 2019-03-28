В Казани до 5 апреля принимаются заявки от предпринимателей на участие в аукционах за право размещения нестационарных торговых объектов в парках.

Как сообщает TatCenter , торговые точки победители смогут установить в 15 парках. Исполком разыгрывает 53 места. Больше всего торговых точек — 11 — появится в парке им. Горького.

С этого года предприниматели могут получить объекты на два летних сезона. Торговый сезон в парках Казани откроется 4 мая и продлится до 15 сентября.