Торги пройдут 15 апреля на сайте sale.zakazrf.ru.
В Казани до 5 апреля принимаются заявки от предпринимателей на участие в аукционах за право размещения нестационарных торговых объектов в парках.
Как сообщает TatCenter, торговые точки победители смогут установить в 15 парках. Исполком разыгрывает 53 места. Больше всего торговых точек — 11 — появится в парке им. Горького.
С этого года предприниматели могут получить объекты на два летних сезона. Торговый сезон в парках Казани откроется 4 мая и продлится до 15 сентября.
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