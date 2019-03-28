Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис VK Coin, с помощью которого пользователи могут зарабатывать внутреннюю валюту, которую можно перевести другим игрокам, потратить на «ускорения» — виртуальные предметы, благодаря которым валюта начисляется автоматически.

Также вместе со своим личным счетом пользователи могут пополнять и баланс сообщества.

Сервис, созданный на платформе VK Apps, работает в приложении VK для iOS и Android.