Счетная палата выявила несколько слабых мест в системе администрирования налога на добавленную стоимость (НДС), что может стать инструментом мошеннической схемы по снижению налоговых обязательств.

Как сообщает ведомство, проверка показала, что после введения с 2014 года обязанности электронной подачи декларации по НДС, некоторые налогоплательщики обернули в свою пользу возможность ее корректировки и появилась новая схема «массовый подписант», когда один человек, имеющий ключ электронной подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков.

По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, сначала подается первичная декларация, в которой заявлен и начислен НДС к уплате. Потом следует уточненная декларация с номером корректировки 99 или 999, которая обнуляет суммы налога, начисленные к уплате. А следующая декларация уже с номером корректировки 1 принимается налоговым органом, но не отражается в лицевом счете налогоплательщика, так как идет не в порядке очередности, пояснил он. При этом в соответствии с действующим порядком номер корректирующей декларации не может быть меньше номера предыдущей.

Также Счетная палата обратила внимание на то, что налоговые органы Москвы часто не штрафуют руководителей и главных бухгалтеров компаний за предоставление декларации по НДС позже установленного срока – после 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, из-за экономической нецелесообразности: максимальная сумма штрафа – 500 рублей, а затраты государства с учетом судебных издержек – 2,5 тыс. рублей.

Коллегия приняла решение направить информационные письма в правительство РФ и в Федеральную налоговую службу, представления Счетной палаты – руководителю УФНС России по Москве и начальникам ИФНС России № 1 и № 7 по Москве. Отчет будет направлен в палаты Федерального Собрания.