ЭП2Д закупаются в рамках программы по обновлению подвижного состава компании. Электропоезда «Иволга» поставляются для проекта «Московские центральные диаметры».
Сбербанк открыл своей дочерней компании «Сбербанк Лизинг» кредитную линию на срок до 15 лет на финансирование приобретения 29 электропоездов на общую сумму 20,1 млрд рублей: 21 электропоезда модели ЭП2Д (14,2 млрд рублей) и восьми электропоездов «Иволга» (5,9 млрд рублей). Об этом сообщили в понедельник в Сбербанке.
Как уточняется, в рамках лизингового проекта «Сбербанк Лизинга» поезда приобрела Центральная пригородная пассажирская компания. В феврале этого года уже состоялась поставка первых электропоездов модели ЭП2Д.
«Комфортабельные и современные ЭП2Д закупаются в рамках программы по обновлению подвижного состава компании. Электропоезда «Иволга» поставляются для проекта «Московские центральные диаметры», — указано в релизе Сбербанка.
АО «Центральная ППК» — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, работающий в 11 регионах и обеспечивающий более 90% пригородных пассажирских перевозок Московского железнодорожного узла.
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