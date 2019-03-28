Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb 30 марта подверглась инсайдерской атаке, в результате которой с нее вывели 3 млн EOS (12,6 млн долларов по текущему курсу) и 20 млн XRP (6 млн долларов).

Как сообщает РБК , по словам партнера венчурной фирмы Primitive Ventures Дави Ван, большая часть украденных токенов оказалась на платформах EXMO, Huobi, KuCoin, CoinSwitch, ChangeNOW, HitBTC и Changelly.

Представители компании EXMO заявили, что заблокировали почти всю сумму, которую перевели преступники, — 662 600 EOS (2,8 млн долларов), и готовы вернуть средства Bithumb. Все похищенные средства принадлежали бирже, а деньги пользователей находятся в безопасности, уверяют в южнокорейской компании.

В июне 2018 года хакеры в результате атаки вывели с биржи криптовалюту на 31 млн долларов. На данный момент платформа — единственная в Южной Корее не имеет банковского партнера из-за проблем в системах безопасности.