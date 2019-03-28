Рост ВВП в 2018 году составил 2,3%, сообщается в материалах службы. Ранее Росстат публиковал предварительную оценку роста ВВП где

«Объем ВВП России за 2018 год составил в текущих ценах 103 875,8 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2017 года составил 102,3%», — говорится в документе.

Кроме того, Росстат повысил оценку роста ВВП за III квартал: если ранее сообщалось, что рост составил 1,5%, то в нынешнем документе показатель повышен до 2,2%.