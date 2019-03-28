Больше всего «лотерейных миллионеров» живет в Санкт-Петербурге, подсчитала компания — распространитель лотерейных билетов «Русское лото», основываясь на своих данных за 25 лет. Результаты исследования есть у РБК .

Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов РФ.

Лидирует Санкт-Петербург. В 18 районах города проживают 64 «лотерейных миллионера». Среди них — семья пенсионеров, которой удалось выиграть 500 млн рублей в новогоднем тираже.

На втором месте по числу победителей — Краснодарский край, где на каждый район приходится два лотерейных миллионера.

Третью строчку списка везучих регионов занимает Челябинская область, в каждом районе которой по миллионеру, а в некоторых — по два. На четвертом месте — Москва, где на 125 районов приходится 144 «лотерейных миллионера». Пятерку удачливых замыкает Крым.

Распространители «Русского лото» также выяснили, жителям каких регионов России везет меньше всего. Лидирует в списке невезучих Еврейская автономная область, ни один из жителей которой за 25 лет существования «Русского лото» не получил семизначный выигрыш. Не везет в лото и жителям Магаданской области, Республики Алтай, Карачаево-Черкесии и Ненецкого автономного округа.

Исследование проводило АО «ТК «Центр» — крупнейший в России распространитель государственных лотерей. Компании принадлежат АО «Государственные спортивные лотереи» и ООО «Спортлото». Бренд «Русское лото» принадлежит последнему.

Победителями новогоднего тиража лотереи «Русское лото» стали жители Санкт-Петербурга и Свердловской области.