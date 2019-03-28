«Пилотные сделки по выдаче цифровых банковских гарантий на блокчейн-платформе Мастерчейн прошли успешно. Сейчас мы готовимся к масштабированию проекта. Он способствует развитию применения гарантийных банковских инструментов в корпоративном бизнесе, оптимизирует процесс выдачи банковской гарантии, сокращает финансовые издержки банков и позволяет решить проблему проверки документов на подлинность», — отметила управляющий директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.

Цель проекта — создание универсального сервиса для выдачи и сопровождения цифровых банковских гарантий. Инструмент позволит клиентам банков эффективно управлять своим гарантийным портфелем и сократит риски фальсификации документов. Для обеспечения конфиденциальности доступ к гарантиям реализован с использованием ролевой модели Мастерчейн.

«Финтех — это одна из сфер, где интерес к блокчейну наиболее оправдан. В случае с проектом АФТ, основным эффектом станет ускорение получения услуг там, где банковские гарантии более востребованы, например, при участии компаний в закупочных процедурах на электронных торговых площадках, — отметил Виктор Смирнов, руководитель направления интеграционных решений ИТ-компании КРОК. — Клиент приходит за услугой, подгружает банковскую гарантию и получает моментальный ответ от бенефициара, который, благодаря блокчейну, больше не тратит время на отправку запросов в банки для подтверждения подлинности гарантий».

Сервис по выдаче цифровых банковских гарантий пополнил проектный опыт КРОК с применением блокчейн-технологий. Всего ИТ-компания реализовала более 10 блокчейн-проектов.

Премия инноваций и достижений финансовой отрасли Finaward (до 2018 года — «Финансовая сфера») была учреждена в 2012 году. Премия вручалась в шестнадцати номинациях по четырем секциям: «Банки и платежные сервисы», «Страхование», «Небанковские кредитные организации», «Управление активами и Инвестиции».

О компании КРОК

КРОК — один из лидеров российского ИТ-рынка по услугам системной интеграции и digital-консалтинга. ИТ-компания реализует проекты для бизнеса и государства, создавая новую цифровую экосистему общества.

КРОК предоставляет полный портфель ИТ-услуг в области системной интеграции, цифровых, облачных, управляемых B2B-сервисов, консалтинга, продуктовых инноваций, перспективных сквозных технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация и технологии Индустрии 4.0.

О компании АФТ

Ассоциация ФинТех, АФТ учреждена в конце 2016 г. В состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, Банк ВТБ, Альфа Банк, Газпромбанк, Банк Открытие, Национальная система платежных карт, КИВИ Банк, Банк АК БАРС, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк; ассоциированные члены: СКБ-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, МТС, Московская Биржа, Ростелеком, ПАО «МегаФон», РНКО Платежный центр, РОСБАНК, РЕГИОН Финансовые услуги, КБ Уральский Банк, ПАО Почта Банк и АКБ Абсолют Банк.

Источник: КРОК