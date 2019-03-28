Оператор фискальных данных «Первый ОФД» разослал клиентам письмо, в котором говорится, что кассовая техника была перенастроена на передачу данных третьим лицам. При этом данные компании могут использоваться не в интересах потребителей, а для анализа предпочтений покупателей и конкурентной разведки. Эксперты полагают, что риски утечки персональных данных по таким фискальным каналам есть, однако они преувеличены, сообщают «Известия».

Как говорится в рассылке ОФД, системы мониторинга безопасности выявили случаи изменения настроек на кассовом аппарате для передачи фискальных данных в адрес третьих лиц. В письме также указывается, что это высокорискованная практика, которая к тому же не соответствует 54-ФЗ, о чем неоднократно высказывалась ФНС. Кассовый аппарат должен быть настроен на передачу фискальных данных исключительно на сервер оператора.

В пресс-службе оператора на официальный запрос «Известий» не ответили. По словам сотрудника сервисного центра, в ряде случаев настройки касс были изменены и информация направлялась «на сторону, в неизвестном направлении».

На вопрос, случались ли в практике инциденты, связанные с перенастройкой клиентами касс на передачу фискальных сведений третьим лицам, большая часть пресс-центров крупнейших ОФД, официально аккредитованных ФНС, уклонилась от ответа.

По словам директора OFD.ru Антона Румянцева, программное обеспечение, установленное на кассовую технику, может собирать данные без ведома владельца аппарата для их последующей перепродажи.

При этом эксперт Ассоциации участников рынка больших данных Никита Данилов утверждает, что формально закон разрешает ОФД обработку данных для статистики и исследований — при условии, что они обезличены. Но не все данные, которые граждане в обиходе могут считать персональными, являются ими по закону. Например, к ним не относятся адрес электронной почты или номер телефона, указываемые в кассовых чеках.

В ряде моделей кассовой техники данные о трансакциях автоматически передаются в том числе и в личный кабинет самого клиента, который расположен на ресурсе производителя аппарата.

По мнению экспертов, риски того, что сведения о покупателе будут недобросовестно использованы, преувеличены. Однако инциденты, когда гражданину звонят, называют по имени и фамилии и предлагают ту или иную персональную акцию, случаются. Также использование фискальных данных может происходить при конкурентной разведке. Для перенастройки кассового оборудования могут быть и криминальные мотивы.