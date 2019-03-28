На мероприятии обсудили новые рекомендации Банка России, а также автоматизацию подразделений ПОД/ФТ.

Компания «ПрограмБанк» представила участникам систему «ПрограмБанк.Финмониторинг» – промышленное решение для онлайн контроля клиентских платежей. Решение разработано, в соответствии с рекомендациями Банка России по борьбе с обналичиваем денежных средств. При этом предусмотрена возможность самостоятельной настройки методик анализа и контроля специалистами Банка.

Решение « ПрограмБанк.ФинМониторинг » обеспечивает контроль всех внутренних и внешних платежей клиентов. Для контроля используется информация из АБС Банка, из внешних источников (ФНС, Контур-Фокус, СПАРК и др.), информация из реестров «отказников» и др.

Помимо онлайн-контроля с возможностью приостановки сомнительных платежей, «ПрограмБанк.Финмониторинг» автоматизирует постконтроль клиентских платежей и ранжирование клиентов (в соответствии с рисками деятельности, направленной на обналичивание денежных средств).

Справочная информация

ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет.

По итогам продаж за 2017 год «ПрограмБанк» занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО ( IBS Sales League Table ).



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Клиенты компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк