Правительство РФ приняло решение о разработке отдельной программы развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко.

«Первые предложения по программе Минстрой России должен представить уже через две недели. В них должны быть отражены регионы, которые первыми примут участие в программе развития и поддержки ИЖС. Также участниками программы станут банки, которые разработают пилотные банковские продукты», — сказал Мутко, чьи слова приводит ТАСС.



Предполагается, что участниками программы станут Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго, Минстрой, Минэкономразвития, Росреестр, экспертная организация «Опора России».