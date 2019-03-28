Минфин РФ начал мониторинг уровня долговой нагрузки крупнейших российских компаний, на основании которого в дальнейшем может подготовить рекомендации по ограничению этого уровня, рассказал журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

«Наверное, нужно подумать о том, чтобы некие рекомендации предусмотреть по уровню долговой нагрузки, в том числе и для частных компаний, при несоблюдении которых компании не смогут воспользоваться мерами государственной поддержки в стрессовой ситуации», — сказал Колычев.

Он уточнил, что пока ни о каких рекомендациях речи не идет, но Минфин уже проводит мониторинг уровня долговой нагрузки крупнейших компаний — с годовой выручкой от примерно 1% ВВП. «Там есть и госкомпании, и частные компании, их около десяти», — сообщил замминистра.

«Это директива правительства — компании представляют информацию в Минфин, чтобы они могли посчитать параметры (долговой нагрузки. — Прим. ред.). Мы накопим какую-то историю мониторинга и дальше можем подумать над тем, чтобы рекомендовать что-то. Пока этого нет, но сигнал есть», — заявил Колычев. В дальнейшем, по его словам, Минфин планирует расширить этот мониторинг на все системно значимые компании, чтобы оценивать риски для финансовой стабильности в целом.