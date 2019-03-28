Теперь у клиентов банка есть возможность получить кредит наличными дистанционно, без необходимости обращаться в отделение. Если у клиента есть предварительно одобренные предложения, они отображаются в разделе меню «Кредитные предложения». Здесь можно подать заявку на кредит с определенной суммой на нужный срок.

За последний год стало очевидно, что именно мобильный банк является самым удобным из всех дистанционных каналов, более 50% пользователей дистанционных каналов банка стали пользоваться исключительно мобильным приложением, а частота использования выросла в 6 раз. Поэтому мы добавили в приложение много новых функций, например, считывание и генерация QR-кодов для осуществления переводов денежных средств, оформление покупок по кредитным картам в рассрочку.

«Каждый день количество трансакций, совершаемых через мобильный банк и другие дистанционные каналы, увеличивается. На сегодняшний день более 90% операций, связанных с обслуживанием кредита, в нашем банке успешно совершаются через удаленные каналы, в том числе мобильный банкинг. С внедрением новой функции подачи заявки на кредит и его выдачи через мобильное приложение, цифровая трансформация банка выйдет на новый уровень. Развитие дистанционных каналов, в соответствии с трендами мирового финансового рынка, дает клиентам возможность проводить все большее число операций онлайн и позволяет нам осуществлять дальнейшее преобразование сети, в течение года мы планируем уменьшить число отделений с 61 до 50», - прокомментировал вице-президент, директор департамента «Розничный бизнес» Доган Гюркан.