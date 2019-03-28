Представители компании Evison Holdings, через которую инвестиционный фонд Baring Vostok владеет акциями банка «Восточный», не удовлетворены решением Арбитражного суда Амурской области по иску компании акционера банка Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» об аресте 9,99% акций банка «Восточный» и намерены его обжаловать, заявил представитель Baring Vostok.

Как сообщает RNS, представители фонда «настаивали на своем ходатайстве об оставлении иска «Финвижн холдингс» без рассмотрения, поскольку представили суду ордер государственного суда Англии и Уэльса, полученного 29 марта 2019 года, который содержит то же требование, что и в ранее озвученном ордере трибунала Лондонского Международного Третейского Суда (ЛМТС) – остановить ведение разбирательства по российскому гражданскому иску».

По их словам, в ордере также делается предупреждение об уголовной ответственности МК «Финвижн холдингс», ее директору и любому иному лицу, извещенному о данном ордере, позволяющему МК «Финвижн холдингс» продолжать такое разбирательство. При этом в ордере указано, что данным документом не преследуется цель запретить или оказать влияние на какие-либо действия или бездействие, совершенные российским судом или от его имени.

Ранее компания акционера банка «Восточный» Артема Аветисяна «Финвижн Холдингс» подала ходатайство в Арбитражный суд Амурской области об аресте 9,9% акций банка «Восточный», принадлежащих компании Evison Holdings.

Как следует из материалов суда, сегодня, 1 апреля, Арбитражный суд Амурской области частично удовлетворил заявление «Финвижн Холдингс».