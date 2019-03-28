Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Райффайзенбанка на уровне «ruAAA» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности деятельности, адекватными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также высоким уровнем корпоративного управления. Банк обладает системной значимостью для российской банковской системы, а также высокой значимостью для материнской банковской группы, что обеспечивает высокую вероятность предоставления экстраординарной поддержки со стороны материнского банка», — говорится в сообщении.

Сильная оценка рыночных позиций отражает устойчивые конкурентные позиции банка по ключевым направлениям деятельности и широкую клиентскую базу в сегментах кредитования и расчетного обслуживания. У банка отмечается высокий уровень достаточности капитала при адекватной способности его генерации. Поддержку рентабельности и дивидендной доходности оказывает низкий уровень расходов на обеспечение деятельности.

Агентство также отмечает адекватное качество активов банка: 57% активов приходится кредитный портфель, около 60% которого составляют кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям, а 40% представлена кредитами физлицам. Ссудная задолженность банка характеризуется низким уровнем проблемных активов. Адекватная ликвидная позиция банка обусловлена значительным запасом высоколиквидных активов.

Качество корпоративного управления и бизнес-процедур оценивается агентством как высокое. Система корпоративного управления, риск-менеджмента, комплаенса и организация бизнес-процессов основаны на методиках и опыте международной банковской группы. Стратегические цели банка направлены на поддержание эффективности деятельности и сохранение лидирующих позиций по всем направлениям деятельности.