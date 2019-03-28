Чистая прибыль Новикомбанка по РСБУ за 2018 год снизилась до 1,4 млрд рублей против 1,8 млрд рублей в 2017 году или на 22%, свидетельствуют данные отчетности кредитной организации.

Активы Банка на 1 января.2019 года составили 409 млрд рублей, что на 29% выше показателя на начало 2018 года.

Чистые комиссионные доходы банка выросли до 1,01 млрд рублей (30%) с 775,9 млн по итогам 2017 года.

Чистые процентные доходы снизились на 25% — до 10,6 млрд рублей с 14,1 в 2017 году.