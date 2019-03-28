Чистые процентные доходы банка снизились на 25%.
Чистая прибыль Новикомбанка по РСБУ за 2018 год снизилась до 1,4 млрд рублей против 1,8 млрд рублей в 2017 году или на 22%, свидетельствуют данные отчетности кредитной организации.
Активы Банка на 1 января.2019 года составили 409 млрд рублей, что на 29% выше показателя на начало 2018 года.
Чистые комиссионные доходы банка выросли до 1,01 млрд рублей (30%) с 775,9 млн по итогам 2017 года.
Чистые процентные доходы снизились на 25% — до 10,6 млрд рублей с 14,1 в 2017 году.
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