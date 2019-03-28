Иностранные инвесторы за I квартал 2019 года приобрели облигации федерального займа на 249 млрд рублей. Об этом сообщается в Докладе о кредитно-денежной политике Центрального банка России.

«Значительная часть притока иностранного капитала была направлена на рынок государственных облигаций. В январе, феврале и марте иностранные инвесторы приобрели бумаги на 64, 88 и 97 миллиардов рублей соответственно», — говорится в докладе.

Возможное ужесточение антироссийских санкций, о котором сообщалось в середине февраля, временно снизило интерес нерезидентов к российским активам, но не вызвало значительного оттока их средств.

«Помимо глобального спроса на рисковые активы, росту вложений нерезидентов в ОФЗ способствовало решение Минфина России отменить лимиты на аукционах ОФЗ», — добавляет регулятор.