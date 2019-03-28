Кредит может быть выдан на сумму до 250 млн рублей. Срок кредитования определяется индивидуально, но составляет не более 10 лет. Предложение доступно для новых клиентов Банка – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов РФ. В рамках программы можно перевести в «Возрождение» кредит из другого банка или объединить несколько кредитов в один на более выгодных условиях.

Выгодным отличием нового продукта Банка является возможность получить отсрочку на оформление основного залога до 60 дней. Кроме того, «Рефинансирование» от «Возрождения» дает возможность установления лимита кредитования в размере, превышающем задолженность по рефинансируемому кредиту.

«Сегодня обслуживать кредит на условиях пяти-, и даже двухлетней летней давности для предпринимателя – непозволительная роскошь. Такие кредиты стоит рефинансировать, ведь уровень процентных ставок за это время для клиентов выгодно изменился, – рассказал заместитель председателя правления банка «Возрождение» Евгений Павлов, – Мы предлагаем нашим клиентам оптимальную ставку и продукт, позволяющий сократить затраты компании для повышения конкурентоспособности, расширения объема продаж , и увеличения производственных мощностей».

После рефинансирования клиенту дополнительно предлагается бесплатное расчетно-кассового обслуживание в течение 3 месяцев.