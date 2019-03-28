Научно-производственная корпорация «Объединенная вагонная компания» договорилась о реструктуризации части кредитов, выданных банком «ФК Открытие». Об этом компания объявила в понедельник, 1 апреля.

Как уточняется в сообщении, реструктуризация предполагает изменение условий по кредитам ПАО «НПК ОВК», ООО «ТД «ОВК», АО «ТВСЗ», АО «Завод «Тяжмаш» и АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» на общую сумму 39 млрд рублей (остаток задолженности по состоянию на 28 февраля 2019 года). Согласно дополнительным соглашениям к кредитным договорам, ставка по кредитам, полученным перечисленными компаниями, снижается до 9,55%, а срок ближайших погашений задолженности и процентов переносится на конец июня текущего года.



«Новые условия кредитов значительно улучшат наши показатели и сделают работу по их погашению более комфортной. В свою очередь мы взяли на себя обязательства по оптимизации как производства, так и управляющей компании, выполнение которых будет способствовать повышению эффективности и финансовой устойчивости ОВК», — прокомментировал генеральный директор НПК «ОВК» Тимофей Хряпов.

