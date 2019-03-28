Полностью описать состоявшуюся игру, конечно, невозможно, и уж тем более затруднительно передать удивительную, пьянящую атмосферу, которая возникает, когда идет борьба умов. Это действительно лучше один раз увидеть, чем сто раз описать, поэтому, пользуясь случаем, мы хотим пригласить всех, кому не чужда интеллектуальная борьба, попробовать свои силы в следующих играх Интеллектуального Кубка.

Вопросы в рамках игры были самыми разными – грустными и веселыми, простыми и обманчиво простыми, сложными, но такими, на которые вполне реально было дать правильный ответ в течение минуты. Приведем несколько из них, чтобы у читателей этого репортажа была возможность убедиться в правоте наших слов.

Большое оживление и широкий спектр ответов вызвал вопрос, который звучал следующим образом: «Булгаковский Азазелло жалуется, что он не умеет обращаться с женщинами, и лучше бы вместо него для общения с представительницами прекрасного пола посылали бегемота. Прислужник дьявола лукавил, он – точнее, его прообраз, демон Азазель – прекрасно ладил с женщинами, а подход к ним ему помогала найти она. Сейчас она лежит в черном ящике. Назовите ее». И как вы думаете, каким был правильный ответ? Конечно же, косметика, ведь в знаменитом романе Азазелло передает Маргарите удивительный крем, который не только омолаживает любовницу Мастера, но и наделяет ее способностью летать. А прообразу булгаковского персонажа, демону пустыни Азазелю приписывалось то, что он прокладывал путь к сердцу женщин с помощью косметики, а мужчин совращал с истинного пути, даря им различное оружие. С учетом этого неудивительно, что именно его посылают разговаривать с Маргаритой.

Какая интеллектуальная игра без черного ящика, который выносят под знакомую с детства мелодию под аплодисменты игроков и зрителей? И в Весеннем Интеллектуальном Кубке таких вопросов было несколько. Предлагаем вам один из них: после громкого теракта в аэропорту одной из республик бывшего СССР были арестованы два пассажира. Арестованы они были только за то, что они честно ответили на вопрос, что находится в чемодане, который они хотят сдать в багаж. То, что они хотели сдать, лежит сейчас в черном ящике, назовите это.

Команда, на столе которой оказался в этот момент черный ящик, ответила на вопрос правильно, как, впрочем, и многие другие команды-участницы. Конечно же, это были гранаты – только не те, которые используют в качестве смертоносного орудия, а замечательные южные ягоды, очень полезные и вкусные.

И еще один вопрос имеющий отношение к любимому всеми нами миру высоких технологий. Первый в истории звонок по мобильному телефону был совершен на стационарный телефон. Разговор продолжался двадцать минут, при этом говорил только обладатель мобильного. Скажите, в какой организации работал человек, который совершил звонок? Конечно же, в компании «Моторола», той самой, которая первой удивила мир своими беспроводными телефонами. Иногда с изумлением задумываешься над тем, как же недавно это было – и как давно, если учесть, что с тех пор мобильные телефоны и внешне, и внутренне изменились до неузнаваемости.

Стоит особо отметить, что авторство этого вопроса принадлежит не организаторам Кубка, и не ведущей, роль которой замечательно и неповторимо исполнила на этот раз Елизавета Овдеенко, первая женщина-магистр телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?», двукратная обладательница Хрустальной совы и просто удивительного обаяния и интеллекта человек, буквально очаровавший всех участников игры своей доброжелательностью и умом. Автором вопроса про первый мобильный телефон и компанию Моторола был директор по стратегическому развитию, член совета директоров Группы Компаний ЦФТ Александр Погудин. Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) и Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay) являются генеральными партнерами Интеллектуального Кубка. И сам вопрос был не просто озвучен ведущей, а Александр обратился к игрокам с экрана, поскольку его вопрос был предварительно записан в студии информационного партнера Интеллектуального Кубка – Портала финансовой информации Finversia. Конечно, это придало и самому вопросу, и его дальнейшему обсуждению особое звучание.

В номинации «Самый интеллектуальный банк» призовые места распределились следующим образом:

1-е место - Абсолют Банк

Анна Гановичева

Олег Цетлин

Маргарита Баргесян

Елена Булдакова

Дмитрий Лыткин

Анна Романова

Ксения Бичурина

Капитан Команды – Антон Егоркин

2-е место – Банк «Ренессанс Кредит»

Михаил Горчаков

Дмитрий Семенов

Александр Мищенко

Анна Боровкова

Иван Казаков

Павел Иванов

Маргарита Воробьева

Ольга Баютина

Капитан команды – Галина Кудрявцева

3-е место – ФОРА-БАНК

Наталья Осипова

Елена Медведева

Иван Житков

Павел Ворожцов

Александр Судаков

Капитан команды – Егор Курган

В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» тройка призеров сложилась так:

1-е место – ГК «РЕГИОН»

Алексей Буторин

Екатерина Балашова

Ирина Кузина

Юлия Белова

Марина Виноградова

Марина Ковшина

Елизавета Ковганова

Капитан команды – Валерий Вайсберг

2-е место – Ассоциация банков России

Николай Тарасов

Глеб Жижанов

Александр Сатирский

Елена Гнездилова

Екатерина Кубасова

Екатерина Дашко

Юлия Васьковец

Капитан команды - Борис Моздухов

3-е место – ГК «НРК – Р.О.С.Т.»

Вадим Протасенко

Татьяна Бурлакова

Денис Кириченко

Игорь Ахматов

Алексей Шевлягин

Капитан команды – Роман Кочнев

В номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» на сцену для получения наград поочередно поднялись следующие команды:

1-е место – Зарубежнефть

Екатерина Полтавцева

Кирилл Дубровин

Дмитрий Попов

Виталий Погорелов

Максим Устимчук

Капитан команды - Екатерина Тапильская

2-е место – СИБУР

Руслан Ашарафулин

Николай Иванов

Азат Искендиров

Юлия Малыгина

Азиз Молдокулов

Капитан команды – Александр Кузьмич

3-е место – МОСОБЛГАЗ

Андрей Миллер

Андрей Дейзель

Владимир Попов

Дмитрий Ежеленко

Антон Антонов

Александр Каплун

Инга Артемова

Капитан команды – Татьяна Паршукова

Почетный приз за победу в особом туре «Разминка», дающем начало самой игре, получила команда СК «АрсеналЪ»:

Вадим Алексеев

Алексей Миронов

Алексей Нерченко

Кирилл Анисимов

Алексей Ручин

Капитан команды – Анатолий Сандимиров

В любой игре есть победители, но Интеллектуальный Кубок – та игра, в которой нет побежденных. Участие в ней – это уже победа для команды, поскольку она получает уникальную возможность для интеллектуального роста, для совершенствования таких замечательных качеств, как находчивость, наблюдательность, смелость при формулировании нестандартных решений, быстроты реакции. Эту особенность игры отметил вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков, вручивший заслуженную награду команде Абсолют Банка, занявшей первое место в номинации «Самый интеллектуальный банк». С ним полностью солидаризировался президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, председатель совета СРО «МИР» Эльман Мехтиев, который, в свою очередь, наградил по просьбе организаторов команду ГК «РЕГИОН», занявшую первое место в номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере» и команду Зарубежнефть, которая завоевала первое место в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

Есть уверенность в том, что это понимают все команды, принимающие участие в играх Интеллектуального Кубка – и, мы надеемся, это так же понимают команды, которые только собираются выйти на эту площадку, чтобы «мир посмотреть и себя показать».

Весна – это время роста, и Интеллектуальный Кубок тоже растет буквально не по дням, а по часам, становясь при этом не только все боле популярным, но и все более статусным. Когда-то все начиналось немножко «по-любительски», впрочем, не так ли начинаются все новые проекты? На сегодняшний день ООО «Интеллектуальный кубок» - независимая самостоятельная компания, один из очень немногих лицензионных партнеров продюсерского центра «Игра-ТВ», проект, реализуемый при содействии Ассоциации банков России.

По мере роста статуса «Интеллектуального Кубка» более продуманными и организованными становятся его игры, более интересными и яркими - вопросы, на которые приходится отвечать игрокам, более желанными - главные призы игры. И, что вполне естественно, более обширным становится перечень команд, которые приходят не просто один раз попробовать свои силы, а являются постоянными участниками клуба знатоков «Интеллектуального Кубка». А в весеннем Интеллектуальном кубке принимали участие следующие команды:

В номинации «Самый интеллектуальный банк»:

Банк России

Абсолют Банк

ФОРА-БАНК

Банк «Ренессанс Кредит»

Новикомбанк

В номинации «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере»:

Ассоциация банков России

QIWI

Компания БКС

Национальная Ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)

Группа компаний НРК Р.О.С.Т.

Группа Компаний «Регион»

Страховая компания «Арсеналъ»

Платежный сервис «Золотая Корона»

Банки.ру

Страховая Компания «Проминстрах»

PHILIPS

В номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа»:

- Компания «ЛЛК-Интернешнл»

- 2 Команды от Компании «Сибур»

- Компания «Мособлгаз»

- Компания «Зарубежнефть»

- Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

Интеллектуальный кубок проходит при поддержке Ассоциации Банков России.

Генеральные партнеры мероприятия:

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — ведущий финтех-провайдер на российском рынке. Компания входит в ТОП-5 ведущих разработчиков программного обеспечения в РФ. Программные продукты и сервисы ЦФТ используют свыше 500 банков России и стран СНГ.

Система платежных сервисов «Золотая Корона» (международный бренд - KoronaPay) представляет такие популярные услуги, как денежные переводы, погашение кредитов, безналичные расчеты на транспорте и в социальной сфере. По данным международной службы кредитных рейтингов S&P Global Ratings, «Золотая Корона» является лидером рынка денежных переводов на территории СНГ.

Партнеры мероприятия:

Сеть химчисток «Контраст»

Ирина Арсентьева (изготовлением выпечки и десертов)

Компания «Конфаэль»

FlowerMeByMary

Бьюти-консультант Ирина Караваева

Информационные партнеры Весеннего интеллектуального кубка: