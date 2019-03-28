Сумма экономического ущерба для государства от неинфекционных заболеваний населения России, по оценкам экспертов Федерального фонда социального страхования, ежегодно превышает 3 трлн рублей. Об этом в субботу в ходе Красноярского экономического форума сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Более трех триллионов рублей ежегодно составляет экономический ущерб стране от неинфекционных заболеваний, по оценкам экспертов», — сказал он.

«Это бремя несут работодатели. И для работодателя крайне важно с экономической точки зрения заботиться о здоровье работников», — отметил Салагай.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019—2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта — глава Минтруда Максим Топилин.