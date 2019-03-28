Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции «Стратегический Форсайт развития автопрома» в ходе Красноярского экономического форума.

«Мы готовимся к этому уже не один год. В данном случае речь идет о ноябре 2019 года. В соответствии с совещаниями ЕАЭС мы должны будем с вами перейти на электронный паспорт транспортного средства», — сказал он.

Как сообщалось ранее, введение ПТС упросит различный виды операций с транспортными средствами — оформление, страхование , техосмотр и т.д. Кроме того, операции с ЭПТС обходятся дешевле. Так, госпошлина за выдачу и восстановление ЭПТС установлена в размере 600 рублей вместо 800 рублей за бумажный вариант, а внесение изменений оценено в 150 рублей против 350 рублей в бумажном варианте.