Все депутаты Госдумы уже предоставили декларации за 2018 год. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава профильной комиссии палаты по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов, этике и мандатным вопросам Отари Аршба.

«Все депутаты подали декларации. Все коллеги выполнили свои обязанности и отчитались в срок. Процесс завершен», — сказал Аршба.

Он пообещал 1 апреля «обязательно проинформировать СМИ и общественность о том, как проходила кампания по декларированию».

Согласно действующему законодательству, парламентарии должны ежегодно в срок до 1 апреля сдавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах членов своих семей за прошлый год, после чего эта информация подлежит размещению на сайте Госдумы или Совета Федерации (по истечении 14 дней).