Чистый убыток банка «Возрождение»в 2018 году составил 6,593 млрд рублей против чистой прибыли в 3,274 млрд рублей годом ранее, следует из отчета кредитной организации по МСФО.

Чистые процентные доходы за отчетный период снизились до 10,531 млрд рублей. Комиссионные доходы финучреждения оказались на уровне 5,433 млрд рублей, комиссионные расходы — 976 млн рублей (785 млн рублей в 2017 году).

Кредитный портфель банка «Возрождение» в прошлом году сократился до 155,7 млрд рублей, средства клиентов выросли до 215,7 млрд рублей.

