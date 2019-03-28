Чистая прибыль Россельхозбанка по итогам 2018 года составила 2,194 млрд рублей, следует из отчета финучреждения по РСБУ.



Чистые процентные доходы оказались на уровне 68,991 млрд рублей. Процентные доходы за отчетный период сократились до 241,4 млрд рублей, процентные расходы — до 172,409 млрд рублей.

Операционные расходы выросли до 118,052 млрд рублей. Комиссионные доходы Россельхозбанка составили 24,855 млрд рублей, комиссионные расходы — 3,064 млрд рублей.