Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Уралтрансбанке, по итогам инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 1 млрд 933,862 млн рублей. Об этом сообщается на сайте АСВ.



Наибольшая часть недостачи (947,001 млн рублей) приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача в размере 914,136 млн рублей приходится на кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам, и возникла в связи с отсутствием оригиналов кредитных договоров.

Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 36,301 млн рублей включает в себя неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях, а также связана с фактическим отсутствием имущества на общую сумму 29,230 млн рублей.

