В ЦБ рассматривают возможность снизить уровень отчислений банков, которые попали под ограничения регулятора и занимаются самооздоровлением. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на всероссийской банковской конференции «Банковская система России 2019»: пропорциональное регулирование и практика его применения.

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос и будем его обсуждать, насколько возможно дифференцировать подходы к отчислению в фонд обязательного страхования, здесь должна быть соблюдена справедливость по отношению ко всем банкам независимо от их размеров», — сказала она, отвечая на вопрос Главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова о том, что ряд банков, которые в настоящее время занимаются самооздоровлением, просят уменьшить нагрузку по отчислениям в систему страхования вкладов банков.