Билет на поезд в Японии можно будет купить за криптовалюту, а облачный интернет-провайдер IIJ запустит специальную платформу, которая позволит оплачивать проезд прямо на станции, рассказал управляющий крупнейшей железнодорожной компании в стране JP East Шинобу Ногучи.

Как сообщает РБК , вероятнее всего, будет добавлена поддержка биткоин, bitcoin cash, litecoin и XRP, а летом появится ethereum. Первым среди стейблкоинов окажется j coin от финансового конгломерата Mizuho Financial Group.

Для покупки билета таким образом необходимо будет воспользоваться смарт-картой Suica.