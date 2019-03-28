Замглавы ВЭБа Андрей Клепач заявил, что задержание главы инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова негативно влияет на деловой климат в России. «Негативно», — сказал РБК Клепач, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также прокомментировал возможность введения против России дополнительных санкций. «Если следить за тем, как идет обсуждение в Америке, думаю, что сейчас не будет никаких санкций», — сказал РБК Клепач.

Калви задержали в Москве 15 февраля, на следующий день он был арестован решением Басманного суда. Главу инвестфонда и еще пятерых фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Абызова задержали в Москве 26 марта по подозрению в мошенничестве и организации преступного сообщества. По словам источников РБК, спецслужбы прослушивали бывшего министра на протяжении двух лет.