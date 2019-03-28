Банк России при разработке модели, регулирующей учет и переход прав на ценные бумаги, учтет предложения рынка, высказанные в ходе публичного обсуждения доклада «Совершенствование регулирования учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг».

Как говорится в сообщении регулятора, Центробанк пришел к выводу о нецелесообразности введения единой лицензии на осуществление деятельности по учету прав на ценные бумаги и может снять ограничения на совмещение деятельности регистратора с депозитарной и спецдепозитарной деятельностью.

При этом представители отрасли согласились с развитием конкурентного ценообразования при ведении и хранении реестра владельцев ценных бумаг регистратором.

Крупные кастодианы поддержали ЦБ в предоставлении депозитариям права осуществлять операции кредитования ценными бумагами в случае если это предусмотрено депозитарным договором, а также если депозитарий обязуется вернуть используемые ценные бумаги по требованию заимодавца, обеспечить получение заимодавцем всех доходов по ценным бумагам и иных причитающихся ему денежных выплат и реализовать корпоративные права заимодавца. Депозитарии также могут получить право предоставлять депонентам услугу ведения сегрегированного учета ценных бумаг как инструмента конкуренции депозитариев.