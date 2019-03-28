Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов. С таким заявлением он выступил в интервью информационному порталу Axios .

«Кадлоу <...> хочет, чтобы ФРС «немедленно» понизила процентную ставку на 50 базисных пунктов», — говорится в сообщении портала.

Советник президента указал, что «хотел бы видеть» такие меры со стороны финрегулятора, добавив, что ЦБ не следовало так быстро поднимать процентную ставку за пределы 2%.

На прошлой неделе ФРС США по итогам заседания своего руководства сообщила, что процентная ставка не будет повышаться в нынешнем и 2021 году. Соответствующие планы у ФРС есть лишь на 2020 год. Финрегулятор указал, что будет проявлять терпение в своих решениях, касающихся базовой процентной ставки, в свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил, что экономика США выросла бы в этом году на 4%, если бы ЦБ не прибегал к постепенному повышению процентной ставки. Президент неоднократно заявлял, что недоволен действиями ФРС, которая за прошлый год четыре раза поднимала базовую процентную ставку. По мнению американского лидера, это негативно сказывается на экономике США.