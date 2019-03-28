Сервис цифровых подарочных карт Bitrefill добавил для жителей США возможность оплаты бронирования жилья на Airbnb с помощью криптовалюты BTC, ETH, DASH, LTC и DOGE.

Как сообщает Coinmarket.news , для этого необходимо приобрести на Bitrefill ваучер на определенную сумму в долларах США, оплатив покупку криптовалютой, а затем ввести код ваучера на Airbnb.

Приобрести можно ваучеры номиналом в 25, 50 и 100 долларов; их можно использовать для оплаты бронирования на срок до 28 дней.