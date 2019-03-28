Все члены Совета Федерации отчитались о своих доходах и имуществе, подав декларации. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совфеда.



«Все члены Совета Федерации подали декларации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год», — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, парламентарии должны ежегодно в срок до 1 апреля сдавать сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах членов своих семей за прошлый год, после чего эти сведения размещаются на сайте палаты.

Требование о предоставлении и размещении в СМИ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности РФ, федеральных госслужащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных госорганов и госорганов субъектов РФ действует с 2009 года.