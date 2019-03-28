Сумма одобренных Сбербанком сделок по кредитованию долевого строительства с использованием счетов эскроу превысила 102 млрд рублей. Всего Сбербанком открыто 1239 счетов эскроу физических лиц, и заключена 91 сделка.

В Москве объем кредитования составил 62 млрд рублей, в Московской области - 4,1 млрд рублей, Ленинградская область получила таких кредитов на сумму 3,8 млрд рублей. При этом по количеству открытых счетов эскроу впереди Ленинградская область (206 счетов), а по количеству сделок — Челябинская область (9 сделок).

По словам вице-президента, директора дивизиона «Кредитные продукты и процессы» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Сергея Бессонова, банк предлагает застройщикам кредитные продукты на каждой стадии реализации проекта от разработки проектной документации до ввода в эксплуатацию, а также на этапе, когда у застройщика остались готовые и непроданные квартиры.