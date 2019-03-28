Аналитики Sberbank CIB ожидают роста котировок расписок «Норильского никеля» до 26,2 доллара на фоне сообщения компании о начале реализации двух перспективных проектов: по реконструкции и наращиванию мощностей Талнахской обогатительной фабрики и освоению запасов Южного кластера.



На этой неделе бумаги компании падали до 20,8 доллара после заявления основного акционера и президента «Норильского никеля» Владимира Потанина о намерении начать переговоры с «Русалом» о снижении дивидендных выплат.

Сейчас ее бумаги торгуются на Лондонской бирже в районе 21—22 долларов. Как полагают эксперты, проекты позволят укрепить позиции «Норильского никеля» на мировом рынке металлов. В частности, увеличение объемов переработки руды на Талнахской обогатительной фабрике поможет довести производство никеля до 240 тыс. тонн, а меди — до 460 тыс. тонн в год. «Южный кластер обещает стать крупнейшим в мире проектом по производству металлов платиновой группы», — отмечается в обзоре Sberbank CIB.

Несмотря на падение цен на палладий (на этой неделе цены скорректировались на 16%), аналитики ожидают восстановления котировок на металл в связи с сохраняющимся на рынке дефиците — 0,8 млн унций.

«Любое наращивание длинных позиций будет означать в первую очередь формирование макроэкономической ставки на восстановление стоимости палладия и, возможно, повышение цен на никель в среднесрочной перспективе», — считают они. По прогнозам инвестбанка, средняя цена палладия в этом году составит 1,4 тыс. долларов за унцию, никеля — 13,5 тыс. долларов за тонну, что выше текущих уровней.