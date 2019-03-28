Государство в ближайшие годы вложит в развитие цифровой экономики около 2 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями крупнейших российских IT-компаний.

«Мы собираемся вложить в ближайшее время в развитие цифровой экономики, которая, безусловно, так или иначе влияет на развитие Рунета, ну и наоборот, около 2 триллионов рублей. Так, для сопоставления: это 2% ВВП. Наш ВВП сейчас, если просто теперь считать, — он равен 100 триллионов рублей в настоящий момент», — сообщил Медведев.

По его словам, это значимая цифра для экономики страны. Медведев отметил высокие темпы роста Рунета. «Экономика Рунета, по мнению во всяком случае аналитиков, растет до 15% в год, что, как вы все понимаете, существенно выше, чем рост нашей экономики в целом, где мы боремся за каждый процент и считаем, что 3% — это уже очень хорошо», — сказал премьер-министр. «В прошлом году было два с небольшим процента, тоже вроде не совсем плохо. А тут 15%, и, конечно, мы должны выжать из этого, вы и государство в конечном счете, все возможное», — подчеркнул Медведев.

Глава правительства обратил внимание на рост числа сайтов на русском языке. «Что для меня было удивительно, то, что количество сайтов на русском языке — оно, во всяком случае так утверждают, второе по величине в мире», — сказал премьер-министр.