Кастодиальное подразделение американской биржи Coinbase объявило о запуске нового сервиса для привлечения институциональных инвесторов к стекингу криптовалют на алгоритме Proof-of-Stake, который требует от участников сети фиксировать депозиты, чтобы иметь возможность добавлять блоки в блокчейн.

Изначально инвесторы смогут провести стекинг собственного токена блокчейна Tezos XTZ, сообщает Ttrcoin .

При этом Coinbase Custody гарантирует, что будет хранить все средства своих клиентов в полностью застрахованном холодном хранилище и будет выделять необходимый залог из собственных средств.

Coinbase планирует реализовать доступ к голосованиям в системе Tezos во втором квартале, а также добавить поддержку других известных PoS-криптовалют.

В случае Tezos Coinbase будет забирать себе от 20% до 25% с выплачиваемых сетью Tezos 8% на стекинговые депозиты. «Таким образом, клиент будет зарабатывать 6,6%, а мы – остальное, – глава по продукту Coinbase Custody Сэм Макингвейл, добавив, что компания уже заключила несколько сделок с институциональными инвесторами. – Мы имеем представление о текущем уровне спроса и методах масштабирования на ближайшие полгода. Если сервис начнет обретать значительную популярность вместе с запуском новых PoS-сетей, у нас тоже есть идеи, как справиться со спросом в будущем».