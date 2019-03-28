Криптовалютная биржа Bitfinex запустила в бета-режиме торговую площадку EOSfinex на базе технологии EOSIO. Пока платформа будет работать в режиме «бумажной торговли», при котором не задействованы реальные активы.

По словам разработчиков, у пользователей будет шанс поэкспериментировать с платформой EOSfinex и торговыми стратегиями в имитируемой среде, а также получить вознаграждение за предоставление фидбэка, сообщает ForkLog .

При этом смарт-контракты для EOSfinex были созданы собственными силами и тщательно проверены аудиторами из команды EOS Argentina.