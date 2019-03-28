Российские банки в январе-феврале 2019 года выдали 108,1 тыс. автокредитов , что на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го (99,9 тыс. ед.). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Российские банки в январе-феврале 2019 года выдали 108,1 тыс. автокредитов , что на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го (99,9 тыс. ед.). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За первые два месяца 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (9,2 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (6,8 тыс. ед.), Московской области (6,8 тыс. ед.), Татарстане (5,2 тыс. ед.), Башкортостане (4,8 тыс. ед.).

При этом в январе-феврале 2019 года динамика выдачи автокредитов в регионах РФ по сравнению с аналогичным периодом 2018 года оказалась разнонаправленной.

Так, самый высокий рост выдачи был зафиксирован, в основном, в сибирских регионах — Кемеровской области (+148,7%), Красноярском крае (+55,7%), Новосибирской области (+45,1%), а также в Архангельской (+27,4%) и Волгоградской (+21,9%) областях.

В то же время, в ряде крупнейших регионов страны в январе-феврале 2019 года было отмечено снижение выдачи автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в том числе, в Ленинградской (-11,1%), Самарской (-7,5%) и Нижегородской (-7,3%) областях, а также в Республике Татарстан (-2,3%) и Санкт-Петербурге (-0,8%). В Москве выдача автокредитов в первые два месяца 2019 года выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рост выдачи автокредитов проходит на фоне улучшения условий автокредитования, в том числе благодаря поддержке автопроизводителей. Таким образом, автокредит остается одним из наиболее удобных инструментов для покупателей автотранспортных средств», — комментирует результаты исследования генеральный директор НБКИ Александр Викулин.