Федеральную налоговую службу России (ФНС) предложили наделить полномочиями по выявлению нелегальных лотерей и организаторов азартных игр. Соответствующий проект закона опубликован на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

«Законопроектом предлагается наделить ФНС России полномочиями выполнять действия по совершению сделки в целях установления российского юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также иностранного лица, осуществляющего деятельность», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что изначально на ФНС возложены полномочия по ведению перечня в отношении лиц, о которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению незаконных лотерей, и перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению нелегальных азартных игр.

«Реализация ФНС России вышеназванных полномочий возможна при закреплении в законодательстве Российской Федерации правовых норм, позволяющих ФНС России выявлять лиц, осуществляющих деятельность по организации и (или) проведению лотерей и азартных игр без соответствующего разрешения либо лицензии», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, ФНС предлагается также проводить контрольные закупки и выявлять незаконные азартные игры и лотереи в Интернете.