Биржа криптовалютных деривативов OnederX позволила оценивать активность в мем-сообществах и зарабатывать на этом биткоины.

При этом ранее биржа запустила бессрочные контракты BTC/USD.

Как сообщает ForkLog , решение OnederX предполагает выпуск биржей собственного беспоставочного фьючерса на композитный индекс мемов, торговля которым позволит инвесторам зарабатывать реальные биткоины.