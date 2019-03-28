Идеи запуска проектов с котировками популярных мемов и собственной внутренней валютой до этих пор не были успешно реализованы.
Биржа криптовалютных деривативов OnederX позволила оценивать активность в мем-сообществах и зарабатывать на этом биткоины.
При этом ранее биржа запустила бессрочные контракты BTC/USD.
Как сообщает ForkLog, решение OnederX предполагает выпуск биржей собственного беспоставочного фьючерса на композитный индекс мемов, торговля которым позволит инвесторам зарабатывать реальные биткоины.
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