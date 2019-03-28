Министерство финансов РФ планирует во II квартале текущего года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 600 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных 29 марта.



«Плановый объем размещения ОФЗ во втором квартале 2019 год — 600 миллиардов рублей по номинальной стоимости», — указано в сообщении.

Инвесторам будут предложены ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 120 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет — на 280 млрд рублей и со сроком погашения от 10 лет — на 200 млрд рублей.