Минфин России планирует увеличить объем привлечения средств на внутреннем рынке во II квартале и придумал новый механизм, который призван помочь ведомству нарастить заимствования, пользуясь отсутствием новых санкций США и повышенным интересом иностранных инвесторов. Об этом заявил в интервью Reuters директор департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский.

Рост заимствований нужен, чтобы профинансировать провозглашенную президентом Владимиром Путиным масштабную стройку по всей стране и инфраструктурный рывок. При этом Минфин обещает не «пылесосить» рынок путем предоставления гарантированных премий ради выполнения амбициозной программы внутренних займов и брать в долг больше только тогда, когда это не оказывает негативного влияния на рынок.

Ведомство планирует занять в 2019—2021 годах 7,5 трлн рублей, включая почти 2,5 трлн в текущем году. В 2018 году в условиях усиления санкционной риторики и бегства капитала с развивающихся рынков Минфину удалось разместить ОФЗ на сумму чуть более 1 трлн рублей при первоначальном плане в 1,45 трлн.

Вышковский считает, что участники рынка уже привыкли к риску санкций, а часть иностранных инвесторов решили воспользоваться ситуацией, понимая, что если санкции и будут, то они коснутся только нового долга. При этом он не ждет дальнейшего значительного роста доли иностранцев в ОФЗ.

Представитель ведомства отметил, что новый подход Минфина, который с середины февраля отказался от практики установления предельных объемов предложения госбумаг на аукционах, себя оправдал. По его словам, приятной неожиданностью стало то, что после отказа от объявления лимитов инвесторы начали выставлять заявки очень близко к справедливым ценам. Ведомство продолжит объявлять квартальные ориентиры и планирует увеличить план на II квартал по сравнению с I кварталом.

В ближайшее время Минфин планирует запустить еще одну новацию, предоставив возможность инвесторам, которые подали заявки на очень близком к установленному ведомством уровне, приобрести бумагу по цене отсечения после завершения основной сессии аукциона.

«Например, когда в реестре заявки поданы очень плотно, мы где-то отсекли, но видим, что еще есть значительный объем заявок, отличающихся буквально на 1—2 базисных пункта от уровня доходности, по которому мы готовы удовлетворить. Таким инвесторам мы хотим предложить следующую опцию: в течение какого-то времени после завершения аукциона (по нашей задумке — в течение получаса) купить нашу бумагу чуть дороже, потому что они практически по той же цене и готовы были купить», — рассказал Вышковский.

«Но такое предложение будет только для тех, кто был очень близок к нашей цене, а не для всех, кто участвовал и заранее заложил премию в 10 базисных пунктов, понимая, что если он сразу не угадает, ему потом еще раз предложат купить», — уточнил он.

«Если говорить совсем образно, то выглядит это так: на аукционе по продаже помидоров цена сложилась 5 рублей, а вы подали свою заявку по цене 4 рубля 99 копеек. Вам говорят, что по 4,99 продавать помидоры не готовы, а готовы по 5 рублей, потому что большинство на аукционе согласны, что помидоры стоят сегодня 5 рублей. Хотите по 5 рублей? У вас есть еще такая возможность», — разъяснил представитель Минфина, уточнив, что эта новация рассматривается как попытка избежать соблазна премировать инвесторов ради привлечения больших объемов.

Также Вышковский сообщил, что Минфин во II квартале планирует предложить рынку новые двухлетние облигации с переменным купоном, чтобы восполнить дефицит коротких бумаг.

В начале февраля ведомство представило игрокам обновленный формат ОФЗ-ПК, который изменяет порядок расчета купона и делает его более соответствующим текущей ситуации. Действующий формат ОФЗ-ПК предполагает шестимесячное запаздывание периода начисления процентов относительно купонного периода. «Как показала практика, это, конечно, существенно снижает интерес к такой бумаге, потому что уровень дохода по ней не адекватен текущей ситуации... И это очень сильно принижает саму логику «защитного» инструмента. Важно, чтобы доход выплачивался исходя из ситуации в текущем купонном периоде», — сказал Вышковский, добавив, что купоны будут полугодовыми или квартальными.

По его словам, доля ОФЗ-ПК в структуре долга уже значительная, поэтому «массового и неограниченного предложения нового инструмента не будет».



Минфин выпустил ОФЗ-ПК, или так называемые флоатеры, в конце 2014 года на 1 трлн рублей для докапитализации российских банков в период кризиса, напоминает Reuters.