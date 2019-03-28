Присутствовавшие на вручении премии представители компании «ПрограмБанк» горячо приветствовали победу МФК «МигКредит» в номинации «Технологическое решение в МФО».

Payment-IVR позволяет зачислить деньги клиенту на его карту, эмитированную любым российским банком, в режиме реального времени.

Клиент самостоятельно регистрирует реквизиты карты при помощи автоответчика для последующей верификации карты. Процедура занимает не более 40 секунд.

Внедрение системы Payment-IVR для клиентов «МигКредита» повышает удобство обслуживания и делает получение займа более безопасным — клиент сам вводит все данные, без передачи третьим лицам.

Внедрение Payment-IVR является частью технологической стратегии компании «МигКредит», которая предусматривает комплексный ИТ-ландшафт, состоящий из лидерских решений в своей области.

«МигКредит» использует промышленное решение компании «ПрограмБанк» для микрофинансовых организаций – «ПрограмБанк.КредитМикро». В этом специализированном комплексе автоматизированы: бухгалтерский и налоговый учет, отчетность для Банка России по ОСБУ, планирование и контроль расходов.

Справочная информация

ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет.

По итогам продаж за 2017 год «ПрограмБанк» занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО ( IBS Sales League Table ).



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест », страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро ».



Клиенты компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.

Источник: ПрограмБанк