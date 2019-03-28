МФК «МигКредит», крупнейшая российская МФО, клиент компании «ПрограмБанк», стала лауреатом премии FinAward за первое внедрение сервиса Payment-IVR (InteractiveVoiceResponse) среди всех микрофинансовых организаций.
Присутствовавшие на вручении премии представители компании «ПрограмБанк» горячо приветствовали победу МФК «МигКредит» в номинации «Технологическое решение в МФО».
Payment-IVR позволяет зачислить деньги клиенту на его карту, эмитированную любым российским банком, в режиме реального времени.
Клиент самостоятельно регистрирует реквизиты карты при помощи автоответчика для последующей верификации карты. Процедура занимает не более 40 секунд.
Внедрение системы Payment-IVR для клиентов «МигКредита» повышает удобство обслуживания и делает получение займа более безопасным — клиент сам вводит все данные, без передачи третьим лицам.
Внедрение Payment-IVR является частью технологической стратегии компании «МигКредит», которая предусматривает комплексный ИТ-ландшафт, состоящий из лидерских решений в своей области.
«МигКредит» использует промышленное решение компании «ПрограмБанк» для микрофинансовых организаций – «ПрограмБанк.КредитМикро». В этом специализированном комплексе автоматизированы: бухгалтерский и налоговый учет, отчетность для Банка России по ОСБУ, планирование и контроль расходов.
Справочная информация
ПрограмБанк — является основателем рынка банковской автоматизации в России и работает на этом рынке уже 29 лет.
По итогам продаж за 2017 год «ПрограмБанк» занял первое место в рейтинге российских поставщиков банковского ПО ( IBS Sales League Table).
Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис», « ПрограмБанк.АБС» и « ПрограмБанк.БизнесАнализ», системы для инвестиционных компаний — « ПрограмБанк.Инвест», страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование», и микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро».
Клиенты компании: Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФО «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.
Источник: ПрограмБанк
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