США никогда не отменят санкции в отношении России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в эфире VK Live.



«Никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика, за последние 100 лет во всяком случае, была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась», — сказал глава Кабмина.

Он подчеркнул, что санкции мешают решению вопросов международной безопасности и сотрудничеству между двумя странами.